Фото: vk.com/barneos22
Подробности массового ДТП с участием пяти автомобилей сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД — в результате аварии пострадали два человека, в том числе маленький ребенок.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 07:50 в районе дома №25 по улице Загородной.
Полицейские установили, что водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2104, допустил столкновение с четырьмя автомобилями: Toyota Corona, Kia Rio, Ford Focus, Renault Logan.
В результате травмы получили водитель автомобиля ВАЗ 2104, а также пассажир автомобиля Kia Rio, ребенок 2014 года рождения.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Комментарии
Нет внимания за рулем.
Скользко сегодня и не чищено с утра было.
Осторожнее надо, тем более на заднем приводе...