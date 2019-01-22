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Подробности массового ДТП с участием пяти автомобилей сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД — в результате аварии пострадали два человека, в том числе маленький ребенок.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 07:50 в районе дома №25 по улице Загородной.

Полицейские установили, что водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2104, допустил столкновение с четырьмя автомобилями: Toyota Corona, Kia Rio, Ford Focus, Renault Logan.

В результате травмы получили водитель автомобиля ВАЗ 2104, а также пассажир автомобиля Kia Rio, ребенок 2014 года рождения.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.