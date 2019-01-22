Фото: utro.ru
Российский актер Максим Виторган подрался в кафе в центре столицы РФ с режиссером Константином Богомоловым. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Starhit.
По данным издания, Виторган пришел в кафе, где отдыхал Богомолов, после чего мужчины вышли на улицу. Некоторое время спустя режиссер ввернулся с кровью на лице.
"Все кафе сейчас сидит обсуждает. Нос вроде цел, так как скорую не вызывали, только отмывался в туалете", — цитирует издание слова очевидцев.
Сообщается, что конфликт мог произойти из-за супруги Виторгана Ксении Собчак. Но ведущая пока произошедшее никак не прокомментировала. Ранее фанаты пары заметили, что супруги перестали носить обручальные кольца.
Собчак и Виторган заключили брак в обстановке строжайшей секретности первого февраля 2013 года в ЗАГСе города Москвы на Ленинском проспекте, а затем так же тайно в узком кругу друзей и родных отметили торжество в ресторане.
Для актера — это третий брак, у него есть два ребенка от первых двух браков — сын и дочь. В ноябре 2016 года у пары родился мальчик Платон.
Комментарии
Достойный поступок актера и мужчины, увы таких мужчин в стране немного, поэтому и живем при царе, но в дерьме...
да нас рать всем на лошадь и её хахалей
ребенок от соседа(богомола), но это не точно
Достойный поступок актера и мужчины, увы таких мужчин в стране немного, поэтому и живем при царе, но в дерьме...
Таких мужчин ты встретишь в любой мочалке, они там все и гуртуются!
Достойный поступок актера и мужчины, увы таких мужчин в стране немного, поэтому и живем при царе, но в дерьме...
похоже с головой вава...коли и тут Путина преплел
Не мог же Богомолов к Собчак приставать по распоряжению Путина
Заявление в полицию и гражданский иск быть должен, а то Кокорина с Мамаева за драку садить можно, а если кто от Собчак нельзя?