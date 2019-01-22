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Экс-инспектора ГИБДД судят за оформление несуществующих ДТП в Барнауле

, ИА "Амител"
Четверо обвиняемых фигурируют в уголовном деле о мошенничестве

Фото: pixabay.com

Бывшего инспектора отдела ГИБДД обвиняют в том, что он помогал сообщникам составлять фиктивные документы об авариях для получения страховых выплат по ОСАГО, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, в 2016 году трое барнаульцев придумали и воплотили в жизнь аферу со страховыми выплатами по ДТП.

Для этого они брали битые автомобили, и оформляли не соответствующие действительности документы о том, что повреждения получены в аварии по вине застрахованного лица. После этого они получали и делили страховку.

Правоохранительным органам удалось доказать пять случаев подобной деятельности обвиняемых, в которых они получили выплаты на сумму от 165 до 400 тысяч рублей. В трех из них им помогал бывший полицейский.

Четырем барнаульцам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования с использованием служебного положения).

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следкома завершил расследование преступления. Уголовное дело направлено в суд.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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