Фото и видео: vk.com/barneos22

Маленькая девочка упала в открытый канализационный люк на улице Энергетиков в Барнауле, сообщил один из очевидцев в паблике barnaul22.

Видео, на котором запечатлен инцидент, также опубликовано в сети.

"Энергетиков, 20. Между двумя дорогами в снегу открытый колодец метров семь в глубину. Шла девочка, лет семь-восемь, наступила, удержалась на руках. Девочка жива здорова, выбраться помог", — рассказывает горожанин.

Автор заметки также призывает барнаульцев быть предельно внимательными.