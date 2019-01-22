Иногда очень хочется угостить близких настоящим "королевским" ужином. Но при этом не хочется тратить на него много времени и сил. Популярный фудблогер Софья Корнишина предлагает читателям Amic.ru как раз такое компромиссное блюдо, которое быстро готовится, очень вкусно и которое не стыдно подать даже самым взыскательным гостям.

"Сегодня я к вам с невероятно сочной пастой с креветками в сливочном соусе.Это блюдо подойдет для обеда или ужина и даже для приема гостей. Готовится за 20 минут, а наслаждение останется надолго".

Паста с креветками в сливочном соусе

Время приготовления: 20 минут

Что потребуется?

Креветки 300 г ( вес уже очищенных креветок)

Паста 300 г (у меня "тальятелле", можно использовать любую на ваш вкус — фетучини, лингвини, спагетти)

Сливки от 30% жирности 200 мл

Сыр твердый 50 г ( у меня пармезан)

Лимонный сок 1 ст.л.

Соль, перец, итальянские травы

Оливковое масло 3 ст.л

Сливочное масло 1 ст.л

3 зубчика чеснока

Как готовить?

1. Креветки разморозить в холодной воде, очистить и замариновать в лимонном соке , соли, перце, итальянских травах и оливковом масле на 5-10 минут

2. Тем временем отварить пасту согласно инструкции.

3. Затем на сковороде растопить оливковое и сливочное масло, выложить туда 3 зубчика чеснока, раздавленных тупой частью ножа, протушить их 2 минуты и вынуть. Выложить в эту же сковороду креветки и обжаривать их на среднем огне 1 минуту. Затем влить сливки, довести их до кипения, добавить тертый сыр и посолить.

4. В готовую сливочную массу добавить пасту, перемешать и незамедлительно подавать.

Видеорецепт от Sofi:

Приятного аппетита! Другие рецепты от Софьи смотрите в ее Instagram.