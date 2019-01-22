Иногда очень хочется угостить близких настоящим "королевским" ужином. Но при этом не хочется тратить на него много времени и сил. Популярный фудблогер Софья Корнишина предлагает читателям Amic.ru как раз такое компромиссное блюдо, которое быстро готовится, очень вкусно и которое не стыдно подать даже самым взыскательным гостям.
"Сегодня я к вам с невероятно сочной пастой с креветками в сливочном соусе.Это блюдо подойдет для обеда или ужина и даже для приема гостей. Готовится за 20 минут, а наслаждение останется надолго".
Паста с креветками в сливочном соусе
- Время приготовления: 20 минут
Что потребуется?
- Креветки 300 г ( вес уже очищенных креветок)
- Паста 300 г (у меня "тальятелле", можно использовать любую на ваш вкус — фетучини, лингвини, спагетти)
- Сливки от 30% жирности 200 мл
- Сыр твердый 50 г ( у меня пармезан)
- Лимонный сок 1 ст.л.
- Соль, перец, итальянские травы
- Оливковое масло 3 ст.л
- Сливочное масло 1 ст.л
- 3 зубчика чеснока
Как готовить?
1. Креветки разморозить в холодной воде, очистить и замариновать в лимонном соке , соли, перце, итальянских травах и оливковом масле на 5-10 минут
2. Тем временем отварить пасту согласно инструкции.
3. Затем на сковороде растопить оливковое и сливочное масло, выложить туда 3 зубчика чеснока, раздавленных тупой частью ножа, протушить их 2 минуты и вынуть. Выложить в эту же сковороду креветки и обжаривать их на среднем огне 1 минуту. Затем влить сливки, довести их до кипения, добавить тертый сыр и посолить.
4. В готовую сливочную массу добавить пасту, перемешать и незамедлительно подавать.
Видеорецепт от Sofi:
Приятного аппетита! Другие рецепты от Софьи смотрите в ее Instagram.
Комментарии