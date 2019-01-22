Фото: vk.com/incident22

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло под мостом на улице Малахова утром во вторник, 22 января.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул". "На пересечении улицы Малахова и Павловского тракта под мостом в сторону Антона Петрова произошло столкновение маршрутки и легкового автомобиля", — отмечает автор заметки.

Судя по всему, авария обошлась без пострадавших. Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, данные об этом ДТП в ведомство не поступало.