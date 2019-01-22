Перечень граждан, которые будут получать компенсацию по взносам на капремонт расширят. Поправки в закон будут приняты на сессии парламента Алтайского края в следующий четверг, 31 января.

Категория граждан, имеющих право на компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расширена за счёт инвалидов.

"Сейчас право на компенсацию имеют неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и старше, проживающие одиноко либо в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Законопроектом предусмотрено предоставление компенсации неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше, проживающим в составе семьи, состоящей не только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, но и (или) из неработающих инвалидов I и (или) II групп", — уточнили в краевом парламенте.

Компенсация будет рассчитываться с 1 января 2019 года. На это в год будет выделено дополнительно 2,1 млн рублей из краевого бюджета.

Поправки будут внесены в краевой закон "О предоставлении мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Алтайском крае".

Теперь в законе будут прописаны следующие категории льготников по капремонту: