Перечень граждан, которые будут получать компенсацию по взносам на капремонт расширят. Поправки в закон будут приняты на сессии парламента Алтайского края в следующий четверг, 31 января.
Категория граждан, имеющих право на компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме расширена за счёт инвалидов.
"Сейчас право на компенсацию имеют неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и старше, проживающие одиноко либо в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Законопроектом предусмотрено предоставление компенсации неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше, проживающим в составе семьи, состоящей не только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, но и (или) из неработающих инвалидов I и (или) II групп", — уточнили в краевом парламенте.
Компенсация будет рассчитываться с 1 января 2019 года. На это в год будет выделено дополнительно 2,1 млн рублей из краевого бюджета.
Поправки будут внесены в краевой закон "О предоставлении мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Алтайском крае".
Теперь в законе будут прописаны следующие категории льготников по капремонту:
- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений старше 70 лет (компенсация в 50%),
- одиноко проживающие неработающие собственники жилья старше 80 лет (компенсация в 100%),
- неработающие собственники жилья старше 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. А теперь и (или) проживающих с неработающими инвалидами I и (или) II групп (компенсация в 50%),
- неработающие собственники жилья, достигшие возраста 80 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин (компенсация в 100%),
- собственники жилья из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе проживающие совместно с ними члены их семей, также являющиеся собственниками этих жилых помещений, и члены их семьи в случае утери кормильца (компенсация в 100%).
Комментарии
правильно с 1 января кап ремонт повысили пусть все остальные за них и платят