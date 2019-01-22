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Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево

, ИА "Амител"
Следователи начали проверку

Фото: rusdialog.ru

Сотрудники СК организовали проверку после того, как самолет "Аэрофлота" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

  

Ранее появилась информация, что лайнер авиакомпании после посадки на 1,5 метра выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Шереметьево, пострадавших нет. По этому факту также проверку проводит московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"Проводится доследственная проверка по факту выката самолета авиакомпании "Аэрофлот" за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке", — цитирует агентство текст сообщение.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 21 января, около 18:00. Boeing 737 компании "Аэрофлот", летевший из Астаны в столицу РФ, выкатился левой стойкой шасси на грунт. В самолете находились 81 пассажир и семь членов экипажа. Никто не пострадал, воздушное судно также осталось без видимых повреждений.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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