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Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае в рамках акции "Снежный фронт" проверяют качество уборки снега, наледи и сосулек во дворах многоквартирных домов. Накануне общественники вместе с представителями администрации Барнаула побывали на улице Петра Сухова. По итогам рейда в отношении одной из управляющих организаций составлен протокол об административном правонарушении за несвоевременную очистку дворов от снега.

Как сообщили в ОНФ, несколько нарушений было обнаружено по адресам Петра Сухова, 9а/1 и 9а/2, которые соседствуют с детским садом №105 и средней школой №38. Из-за того, что ЖЭУ №6 вовремя не вывозило снег, во дворе образовалась колея глубиной до 20 см. Она

представляет опасность для автомобилистов и пешеходов, которых здесь довольно много в связи с близостью социальных объектов. Особую тревогу вызывает безопасность школьников и воспитанников детского сада. Как уверены активисты, своим бездействием управляющая организация допустила нарушение в области благоустройства территорий муниципальных образований в соответствии со статьей 27 закона Алтайского края от 8 мая 2007 г. №46-ЗС и получила предписание об устранении нарушения.

Кроме того, на крыше дома по улице Петра Сухова, 9а/2 активисты ОНФ и представители властей обнаружили снежную шапку, которая вот-вот сползет вниз. Но в этом случае штрафа и предписания не последовало, поскольку в 2018 году органы местного самоуправления лишились полномочий по наложению административных взысканий за снег и сосульки на крышах домов. Местные власти могут принять меры лишь при наличии письменных обращений граждан.

В ходе рейда представители управляющей организации заверили активистов ОНФ и представителей администрации города, что немедленно уберут с крыши снежную шапку.

"Мы призываем жильцов многоквартирных домов быть внимательными и вовремя сигнализировать об опасности. В помощь гражданам ОНФ подготовил памятку о том, как бороться с сосульками на крышах и что делать, если уже пострадал человек или автомобиль. Также граждане могут пользоваться памяткой ОНФ, посвященной содержанию дорог и тротуаров зимой, и шаблоном обращения к местным властям по поводу неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети. Напоминаем, что в рамках акции "Снежный фронт", которая продлится до конца зимы, мы также принимаем сигналы по поводу снега и льда на дорогах, тротуарах и во дворах", – рассказала член регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.

Общественники вместе с представителями властей и Госавтоинспекции продолжают проверки содержания улично-дорожной сети населенных пунктов и состояния подходов к социальным объектам. Общественники отмечают, что муниципальным властям зачастую не хватает средств на своевременную уборку снега и наледи с улиц.