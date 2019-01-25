"Цвет бордо все ещё в моде, поэтому смело готовим этот прекрасный и очень полезный салат! Делаю этот салатик очень часто и решила поделиться им с вами", – ваша Софья Корнишина.

Салат "Витаминный"

После приготовления вы получите 4 порции

Время приготовления: 45 минут

Что потребуется?

200 г свеклы

50 г сыра пармезан

50 г чернослива

50 г грецких орехов

2 ст.л. сметаны

4 зубчика чеснока (3 для запекания свёклы и 1 для заправки)

2 ст.л. оливкового масла

2 веточки укропа

руккола (небольшой пучок) + 1 ч.л. лимонного сока, соль по вкусу

Как готовить?

1. Свеклу очистить, порезать пополам. Чеснок нарезать дольками произвольно. Дно жаропрочной формы выстелить фольгой. На фольгу выложить свеклу, сверху дольки чеснока, немного посолить и сбрызнуть оливковым маслом. Плотно все завернуть фольгой. Духовку разогреть до 200°С и отправить нашу свеклу на 1 час. Она получается изумительной, с легким ароматом чеснока.

2. Готовую свеклу натираем на крупной терке. Орехи я немного подрумянила в духовке (180°С , 5 минут), затем мелко порубила ножом. Чернослив также мелко нарезала. Пармезан натираем на мелкой терке (лучше всего здесь подойдет именно пармезан. Но если не найдется под рукой, добавляйте свой любимый сыр).

3. Для заправки я смешала сметану, одну дольку чеснока (пропустила через пресс, в салате должны присутствовать слегка его отголоски), мелко нарезанный укроп и соль по вкусу. Смешиваем все ингредиенты и заправку. Отличным дополнением к этому салату станет шапочка из рукколы, оливкового масла и лимонного сока!

Очень люблю кушать этот салатик с бородинским хлебушком.

Приятного аппетита! Другие рецепты от Софьи смотрите в ее Instagram.