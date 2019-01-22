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Штрафы за ненадлежащий выпас скота введут в курортной зоне Горного Алтая

, ИА "Амител"
Власти Чемальского района попытались оградить туристов от ДТП с животными

Фото: pixabay.com

Ответственность за ненадлежащее содержание домашнего скота в Чемальском районе грозит местным жителям, выгуливающим животных вне специальных площадок, сообщают "Новости Горного Алтая".

На собраниях с селах Чепош и Усть-Сема местных жителей оповестили о штрафах за нарушение правил выпаса скота.

О проблеме разгуливающих по транспортным магистралям и создающих угрозу аварий животных говорили уже долго. И вот теперь от слов приступили к действиям.

Разработаны правила, согласно которым выпас скота должен осуществляться с 1 мая по 1 ноября на строго отведенных для этого участках. При этом следить за животными будет пастух, нанятый их хозяевами.

Тем, кто не будет соблюдать эти предписания, грозят штрафы. Первое нарушение влечет за собой предупреждение, а последующие уже караются финансовыми санкциями в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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