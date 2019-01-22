Ответственность за ненадлежащее содержание домашнего скота в Чемальском районе грозит местным жителям, выгуливающим животных вне специальных площадок, сообщают "Новости Горного Алтая".

На собраниях в селах Чепош и Усть-Сема местных жителей оповестили о штрафах за нарушение правил выпаса скота.

О проблеме разгуливающих по транспортным магистралям и создающих угрозу аварий животных говорили уже давно. И вот теперь от слов приступили к действиям.

Разработаны правила, согласно которым выпас скота должен осуществляться с 1 мая по 1 ноября на строго отведенных для этого участках. При этом следить за животными будет пастух, нанятый их хозяевами.

Тем, кто не будет соблюдать эти предписания, грозят штрафы. Первое нарушение влечет за собой предупреждение, а последующие уже караются финансовыми санкциями в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.