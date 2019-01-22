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Руководителем инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края назначен Олег Веремеенко, который до последнего времени осуществлял свои полномочия в качестве исполняющего обязанности.

"Глава региона Виктор Томенко назначил Олега Ивановича Веремеенко на высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края — руководителем инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края", — сообщили 22 января в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что длительное время Олег Веремеенко работал в Красноярском крае, выходцем из которого является и Виктор Томенко.

До назначения в Алтайский край Веремеенко занимал пост заместителя генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае.

На этом посту он отвечал за организацию и осуществление строительного контроля при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, взаимодействие с ОМС, УК, ТСЖ, РСО и собственниками по вопросам выполнения и приемки работ.

Ранее он был замруководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.