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Джон Траволта, Брюс Уиллис, Уилл Феррелл, голос Джонни Деппа, а также глава США Дональд Трамп в роли самого себя номинированы на антипремию "Золотая малина". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на организаторов.

Американский лидер представлен в категории "Худший актер года" за документальную ленту "Смерть нации". Его конкурентом является актер Джонни Депп, озвучивший роль в фильме "Шерлок Гномс".

Агентство добавляет, что организаторы "Золотой малины" традиционно представили номинантов в шуточном видеоролике. В этот раз его темой стали "бедствия" минувшего года, в числе которых – прошедший в Хельсинки саммит лидеров РФ и США. В завершении ролика подпись под изображением беседы Владимира Путина и Трампа гласит, что российский президент заверил своего американского коллегу в "восторженной поддержке россиянами".

В категории "Худшая актриса" в этом году представлены Дженнифер Гарнер, Мелисса Маккарти, Эмбер Хёрд, Аманда Сейфрид и британская актриса Хелен Миррен.

За звание "Худшей картины" будут бороться "Холмс & Ватсон", "Кодекс Готти", "Винчестер. Дом, который построили призраки", "Робин Гуд: Начало" и "Игрушки для взрослых".

Победителей объявят 23 февраля перед вручением "Оскара". Им вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.