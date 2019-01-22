Запуск завода "Русская кожа" за 1,6 млрд рублей в Заринске отложен

Кожевенный завод мощностью 600 тонн сырых шкур в месяц начнет работу не раньше весны текущего года, сообщает "Ъ".

Изначально планировалось, что "Русская кожа" начнет функционировать в 2017 году, однако потом запуск перенесли на конец 2018-го.

Теперь же стало известно, что ввод в эксплуатацию производственного комплекса, в который вложено 1,6 млрд рублей, состоится только в весенне-летний период текущего года.

Председатель совета директоров группы компаний Игорь Сурин объяснил, с чем связана столь существенная корректировка графика. По его словам, на это есть как минимум две причины.

Во-первых, увеличилась продолжительность работ по монтажу вспомогательных систем водоподготовки и очистки. Это вызвано внесением изменений с учетом новых разработок.

Во-вторых, свою роль сыграл суровый сибирский климат.

"Он вносит серьезные ограничения в возможность проведения многих видов работ, что, в свою очередь, не позволило сдать объект в назначенные сроки", — аргументировал Игорь Сурин.

Напомним, планируется, что предприятие будет выпускать 950 тыс. кв. метров кожи в год и даст горожанам приблизительно 200 рабочих мест.