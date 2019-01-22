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Цена переобучения одного "предпенсионера" выросла на 20 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Программа будет длиться три месяца

Фото: vozrastu.net

Средняя стоимость одного курса программы переобучения "предпенсионеров" будет равна 53 тысячам рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в правительстве. Это на 20 тысяч превышает сумму, ранее озвученную Минтрудом, пишет РБК.

Программа будет длиться три месяца, безработные люди предпенсионного возраста смогут получать стипендию в размере минимальной зарплаты с учетом районных коэффициентов, рассказала Голикова, добавив, что 95% средств для финансирования программы будет предоставлено из федерального бюджета.

По словам вице-премьера, в реализации мероприятий программы будет участвовать ассоциация WorldSkills. "Мы считаем, что из ежегодной численности в 75 тысяч человек [предпенсионеров] вполне 25 тысяч могут проходить переподготовку на базе WorldSkills", — приводит издание ее слова.

В октябре минувшего года свой проект программы по переобучению "предпенсионеров", которую власти решили принять в рамках пенсионной реформы, представило министерство труда и соцзащиты. За исключением стоимости одного курса обучения положения проекта совпадают со словами Голиковой. На итоговую стоимость программы повышение средней цены одного курса не повлияло — финансирование составит 5 миллиардов рублей, каждый год до 2024 года.

На время переходного периода повышения пенсионного возраста в РФ, который завершится в 2028 году, ​ к гражданам предпенсионного возраста будут относиться те, кому осталось пять лет до наступления пенсии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.01.2019 12:54
- гость -

На время переходного периода повышения пенсионного возраста в России, который завершится в 2028 году, &#8203; к гражданам предпенсионного возраста будут относиться те, кому осталось пять лет до наступления пенсии.

а после 2028 года что, предпенсионеров уже не будет - выживайте как хотите, государство вам ничего недолжно, относитесь с пониманием...

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22.01.2019 13:12
Зануда

чему можно научить за 53 тысячи??? кассир-операционист в торговый зал-в районе 10-15 тысяч (я думаю), курсы парикмахера??? они тоже под полтинник стоят...вопрос в другом- все вопили, что предпенсионеры могут спокойно работать, и пенсионеры тоже, типа, ценные кадры никто увольнять не будет...тут волшебным способом появляется какое-то переобучение...вы зачем чухню всякую делаете? или вы думаете, что научный сотрудник на старости лет каааааааааааааак захочет стать маникюршей???

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22.01.2019 13:14
Зануда

хыыыыы, убрала одну фразу и система пропустила

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22.01.2019 13:23
1

53 000 * 25 000 = 1 325 000 000 рублей. Не плохая фишка только на обучении в конторе выбранной самой же Голиковой. Предпенсионеры походят, 3 месяца пополучают пособие на халяву и все довольны (и правительство и народ). Потом все отчитаются какие молодцы. А про рабочие места где работать как-то в программу не вписывается.

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22.01.2019 13:34
- гость -

После пятидесяти, это отработанных хлам ни кому не нужный! Это так, лишь бы день проправить да ночь продержаться, а там трава не расти..... понятно уже (((

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22.01.2019 13:57
- гость -

Для пользователя с ником 1:
Золотая математика!
Стоимость курсов 53 т.р. и 25 тыс человек проходят обучение, на это тратится 1,3 миллиарда.

А 3,7 миллиардов растворяются в воздухе!
Все следили за руками фокусника Голиковой?
Не зря на нее Навальный вчера бочку катил про гольф клубы.

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