Система оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами заработает в Барнауле с февраля 2019 года. Об этом в программе "На первом плане. Барнаул" сообщила руководитель предприятия "Центртранс" Юлия Дорохова. Как сообщает мэрия, можно будет пользоваться картами любого банка при наличии бесконтактного расчета.

Как добавила руководитель МУП "Центртранса", количество пассажиров, которые перешли на транспортные карты, растет. Напомним, в 2019 году подорожал проезд в автобусах и маршрутках, трамваях и троллейбусах, но электронная система оплаты дает возможность барнаульцам сэкономить.

По словам Юлии Дороховой, при переходе на новые тарифные планы среди горожан ажиотажа не наблюдалось. Так, новая тарифная линейка позволила привлечь около 4 тысяч новых владельцев карт. С января пенсионные проездные билеты стали двух видов: безлимитные и лимитированные. На первом тарифе остались 65% пользователей и только 35% перешли на лимитированный.

Единому проездному билету на 60 дней отдали предпочтение около тысячи пассажиров. Как и ожидалось, самым популярным остается тариф "Электронный проездной", который по праву является самым удобным для жителей города.

В мэрии напомнили, что с декабря в Барнауле запустили новый сервис – пополнение транспортных карт через интернет, в частности, через платежные сервисы "Сбербанк-онлайн". А с 14 января пополнить баланс можно на сайте МУП "Центртранс".