Российский этап Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко пройдет в Барнауле 25-27 января. Участие в нем примут около 50-ти школьников из Алтайского, Ставропольского краев, Кемеровской и Тульской областей.

"В формате стендовых докладов юные исследователи и изобретатели из различных регионов России будут представлять и публично защищать свои проекты в сфере естественных наук", — рассказали в фонде.

Конкурс проводится в несколько этапов. Отборочные туры прошли в конце 2018 года на площадках образовательных центров Фонда. Участие в них приняли сотни школьников 5-11 классов, углубленно изучающих цикл естественно-научных дисциплин. Финал в Барнауле объединит около 50-ти лучших исследовательских и инженерных проектов воспитанников образовательных центров, которые работают на территории Алтайского и Ставропольского краев, Кемеровской и Тульской областей.

В Барнауле такое мероприятие проходит впервые.

Отметим, что Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко учрежден в 2018 году. Он проводится в целях выявления и развития талантливых детей в сфере естественно-научной исследовательской, проектной и конструкторской деятельности.

Конкурс оценивает теоретическую и практическую подготовленность учащихся для решения инновационных задач в области техники, стимулирование творческой деятельности в инженерно-техническом творчестве, популяризацию изобретательской деятельности и методических инструментов ее поддержки среди молодежи.

Партнерами конкурса выступают Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, компании "Еврохим", СУЭК и СГК. Кстати, в 2017-2018 годах в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске были открыты восемь центров детского научного и инженерно-технического творчества для школьников 5-11 классов.