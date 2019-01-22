30-летний мужчина приговорен к реальному лишению свободы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Житель Горно-Алтайска в шестой раз попался пьяным за рулем. Злостного нарушителя служители Фемиды жалеть не стали.

Любителя пьяной езды признали виновным за совершение шести преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД водителем, подвергнутым административному наказанию).

С учетом еще одного уголовного дела в отношении подсудимого, ему назначено наказание в виде четырех лет колонии строгого режима с лишением водительских прав на 2 года 2 месяца.