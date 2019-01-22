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Пользователей мессенджера WhatsApp лишат возможности пересылать одно и то же сообщение свыше пяти раз во избежание распространения слухов и дезинформации. Такое заявление сделала вице-президент по коммуникациям компании Facebook (владелец WhatsApp) Виктория Гранд, пишет ТАСС, ссылаясь на Reuters.

"Мы налагаем ограничение на пересылку более пяти сообщений сегодня по всему миру", — цитирует агентство ее слова. До последнего времени пользователи мессенджера могли делиться сообщениями не более чем с 20 пользователями или группами.

Впервые компания Facebook уменьшила число возможных перенаправленных сообщений с 250 до пяти на территории Индии в июле 2017 года. Это произошло после того, как среди пользователей соцсетей в стране пошли слухи, которые привели к самосуду над пятью жителями индийского штата Махараштра, заподозренных в попытке похитить ребенка. Из-за этого были убиты трое из пяти подозреваемых.