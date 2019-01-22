Фото: mzgazeta.ru
Движение закроют на трех дорогах под Барнаулом поздним вечером 23 января из-за военных колонн, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Ограничение будет действовать для всех видов транспорта:
- с 20:35 до 23:35 на автодороге "Косиха – Р-256 – (населенный пункт Украинский)";
- с 20:45 до 23:45 на автодороге "Косиха – Р-256 – (населенный пункт Косиха)";
- с 20:55 до 23:55 на автодороге "Косиха – Р-256 – (стела "Колоски")".
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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