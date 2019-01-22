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Верховный суд не изменил приговор в отношении двух братьев из алтайского села Новоегорьевское, которые ранее были признаны виновными в жестоком убийстве четырех мужчин.

Как сообщили в краевой прокуратуре, сторона защиты указывала на необоснованность приговора, но Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отклонила все доводы апелляционных жалоб.

Напомним, что страшное преступление было совершено ночью 3 мая 2017 года. Жертвами стали четверо строителей, приехавших в Новоегорьевское на заработки.

Поводом стал конфликт, произошедший между супругой старшего брата и потерпевшими. После этого братья решили наказать обидчиков.

Глубокой ночью они ворвались в деревянную сторожку, где спали строители и стали избивать их. Старший из братьев нанес потерпевшим удары ножом. Затем родственники облили раненых мужчин горючей жидкостью и подожгли их.

"От полученных ран и ожогов площадью до 80-90% поверхности тела потерпевшие скончались", — констатируют в прокуратуре.

Суд приговорил старшего брата к пожизненному лишению свободы, а младшего — к 15,5 годам колонии особого режима.