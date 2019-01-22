Сибирский этап отбора конкурса "Лидеры России", который называют карьерным и социальным лифтом, прошел в Новосибирске. По итогам дистанционных испытаний право представлять на нем Алтайский край получили два десятка человек. Успешнее всего в Новосибирске выступили заместитель главврача Алтайской краевой офтальмологической больницы Владимир Ткачёв и собственник компании "ВОТЭТОЧАЙ" Евгений Шафорост. Каждый из них получит образовательный грант в размере миллиона рублей и выступит во всероссийском финале конкурса.

Конкурс "Лидеры России" проводится по инициативе президента Владимира Путина уже во второй раз. Победители в течение года будут работать с наставниками, в числе которых члены правительства России, губернаторы, руководители крупных компаний. Одним из наставников проекта является глава Алтайского края Виктор Томенко. Он рассказал, что конкурс "Лидеры России" становится важным инструментом кадровой политики в стране:

"По итогам прошлого конкурса уже более 30 человек подали заявки на то, чтобы войти в кадровый резерв Алтайского края в государственные структуры. Причем две трети из них – представители других регионов. Этот конкурс становится социальным лифтом, он очень важен".

Участниками сибирского полуфинала стали более трехсот человек. Среди них 19 представителей Алтайского края. По словам Томенко, выход в полуфинал – это уже большое достижение. В ближайшее время все 19 человек получат приглашение войти в кадровый резерв региона.

Финал конкурса "Лидеры России" состоится в марте. До этого времени финалисты должны выполнить одно из важных заданий: реализовать свой социальный проект.

Добавим, в среду 23 января на радио "Эхо Москвы" в Барнауле состоится эфир с алтайскими финалистами конкурса "Лидеры России". Послушать его можно с 17.00 до 17.30 на частоте 69.11 или на портале Amic.ru.