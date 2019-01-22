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Юноши "АлтайБаскета" поборются за выход в финал первенства России. Жеребьевка полуфинала турнира для баскетболистов до 16-ти лет состоялась в Москве.

Всего за путевки в финал поспорят 30 команд, которые разделили на пять групп по шесть участников. Юноши "АлтайБаскета" выступят со 2-го по 7-е марта в Бердске.

Соперниками барнаульцев станут новосибирская СДЮСШОР "ЦИВС", "Калий-Баскет" из Березников, владивостокский "Спартак-Приморье", "Югория" из Сургута и томская спортшкола №6.

Матчи других полуфинальных групп состоятся в Нижнем Тагиле, Москве, Старом Осколе и Воронеже. Путёвки в финал получат по три победителя групп. Шестнадцатого участника финала определят в оргкомитете соревнований.