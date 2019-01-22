Прокуратура признала дороги Барнаула небезопасными для жизни граждан

Прокуратура Барнаула выявила множество нарушений по итогам январской проверки, проведенной после сообщений в СМИ о сотнях травм людей из-за наледи, сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснилось в ходе ревизии, жалобы граждан на гололед были не беспочвенными. Проверяющие обнаружили многочисленные недостатки при содержании дорог, тротуаров, пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта.
Нарекания вызвали такие явления как снежные накаты и колеи, наледи и снежные валы. Претензии у "ревизоров" были и к очистке дворов от снега.
Установлено, что выявленные нарушения создают опасность для здоровья и жизни граждан, а также увеличивают риск повреждения их имущества.
В связи с этим мэру Барнаула направлено представление об устранении выявленных нарушений закона, их причин и условий, наказании виновных лиц. Его исполнение находится на контроле городской прокуратуры.
Комментарии
И опять ни один чиновник не пострадал...
я вот заголовок прочитал без слова "дороги" прочитал, случайно, чессс слово!!!
зато какой глубокий смысл прослеживается....
Мэру давно на трехнуть комуналку