Прокуратура признала дороги Барнаула небезопасными для жизни граждан

Прокуратура Барнаула выявила множество нарушений по итогам январской проверки, проведенной после сообщений в СМИ о сотнях травм людей из-за наледи, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось в ходе ревизии, жалобы граждан на гололед были не беспочвенными. Проверяющие обнаружили многочисленные недостатки при содержании дорог, тротуаров, пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта.

Нарекания вызвали такие явления как снежные накаты и колеи, наледи и снежные валы. Претензии у "ревизоров" были и к очистке дворов от снега.

Установлено, что выявленные нарушения создают опасность для здоровья и жизни граждан, а также увеличивают риск повреждения их имущества.

В связи с этим мэру Барнаула направлено представление об устранении выявленных нарушений закона, их причин и условий, наказании виновных лиц. Его исполнение находится на контроле городской прокуратуры.