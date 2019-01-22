Фото: ФСБР
Спортсмен из Новоалтайска Виталий Щур победил на чемпионате России по греко-римской борьбе.
Соревнования прошли в Калининграде. Виталий Щур стал сильнейшим в весовой категории до 130 килограммов.
На пути к финалу алтайский борец победил троих представителей из Москвы. В решающей схватке Щур оказался сильнее Рафаэля Цицуашвили из Ростовской области.
Теперь Щур стал одним из главных претендентов на то, чтобы отправиться на чемпионат Европы, который состоится в апреле в Румынии. Ранее в Калининграде серебро в весе до 63 килограммов завоевал еще один представитель Алтайского края Алексей Тадыкин.
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