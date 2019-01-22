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Специалисты "Мосприроды" просят жителей Москвы подкармливать зимующих водоплавающих птиц кашкой из творога, а снегирей — несоленым салом из-за грядущих морозов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Синоптики предупредили, что на текущей неделе москвичей ожидают аномальные морозы — в ночь со вторника, 22 января, на среду столбик термометра может опуститься до -25 градусов, а днем до 13-15 градусов ниже нуля. Подобные показатели на 5-6 градусов ниже многолетних значений.

"Несмотря на достаточно комфортную зимнюю погоду, подкормка птицам все же необходима. Зимы в Москве достаточно снежные. Из-за этого у пернатых возникают сложности с добычей естественного корма. Водоплавающие оценят "кашку" из творога, белого хлеба и зелени, снегири, синицы, свиристели и зеленушки охотно полакомятся овсяными хлопьями, несоленым салом, семенами подсолнечника (не жареными и не солеными)", — цитирует агентство пресс-службу департамента.

Также эксперты "Мосприроды" отметили, что птиц нельзя кормить сдобой и черным хлебом, острыми и солеными продуктами. Корм нужно обновлять примерно каждые два дня. Важно, чтобы кормушка была без острых краев, о которые птицы могут пораниться.

Ранее в департаменте рассказали, что за все годы исследований в столице РФ зарегистрировано свыше 100 видов зимующих птиц. Еще в ноябре в Москву на зимовку прилетели длиннохвостые совы, клесты-сосновики, свиристели, а также снегири, замеченные на территории Измайловского парка, в Битцевском лесу, в ландшафтных заказниках "Теплый стан", "Тропаревский" и природном заказнике "Долина реки Сетунь".