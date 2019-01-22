Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

22 января в Барнауле состоялось торжественное открытие школы №135 на ул. Сиреневой, 16. На мероприятии присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Сергей Дугин, министр образования и науки региона Максим Костенко и другие официальные лица.

Занятия в новой школе начались с 10 января, всего в ней сформирован 31 класс с 976 учащимися. Образовательное учреждение работает в одну смену. Интересно, что в школе обучается 20 начальных классов. Это связано со спецификой микрорайона: в нем проживают преимущественно молодые семьи с детьми.

Здание оборудовано с учетом всех современных требований. Здесь есть лаборатории, кабинеты химии и физики, а также медкабинет и, в том числе, стоматологический кабинет. К слову, в школе верят, что именно лабораторные исследования в современных классах позволят ученикам участвовать в различных проектах в сфере образования.

"На сегодняшний день школьники обучаются в современных классах, которые оснащены новым оборудованием. К таким относятся ультракороткофокусные проекторы, на которых можно работать одновременно двум учащимся", — сказала директор школы Елена Знаемова.

Еще одной особенностью новой школы является то, что в ней сформирована доступная среда для детей с ограниченными возможностями.

"Дети-инвалиды у нас не обучаются, но доступная среда в школе сформирована. На входе в образовательное учреждение есть пандусы и подъемники", — рассказала директор школы.

Гостей приветствовал хор, который исполнил песню "Алтайский ветер" барнаульского музыканта Льва Шапиро. Затем Виктор Томенко вручил ключи от школы первоклассникам Лизе и Андрею.

После этого губернатору провели экскурсию. Он и другие гости увидели новые учебные классы, медкабинеты, а также спортивные и актовый зал.

В школе два спортивных зала. Во время экскурсии губернатор заглянул в один из них. Там как раз шел урок физкультуры. Дети попросили у главы региона расписаться на баскетбольных и волейбольных мячах.

Также в здании есть музыкальный класс с барабанной установкой. Возможно, она поспособствует созданию школьного ансамбля, считает директор Елена Знаемова.

Гостям также показали столовую на 275 мест. На столах были выставлены макароны, рыба, капуста, пюре и другие блюда. Главу региона и других официальных лиц заверили, что питание для школьников готовится исключительно из алтайских продуктов. Виктор Томенко решил продегустировать школьный обед и попробовал запеканку.

В скором времени для школьников откроется бассейн. Его отличительной особенностью является переменная глубина ванной от 0,9 до 1,25 метра. В бассейне могут плавать как первоклассники, так и ученики средних классов. Одновременно в нем смогут находиться 15 человек. Кстати, у детей есть возможность посещать бассейн не только во время уроков физкультуры, но и во внеурочное время.

Школа №135 была построена в рамках реализации программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях". Ее строительство велось с ноября 2017 года. Всего на объект было потрачено 470 млн рублей из средств федерального, краевого и городского бюджетов. На оснащение школы оборудованием и компьютерной техникой было выделено 16 млн рублей.