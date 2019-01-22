Вторник, 22 Январь, 16:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,36
€ 75,55
244574
Обь
5см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Суперсовременная школа с бассейном открылась в Барнауле

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
22 января на официальном открытии школы побывали официальные лица

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

22 января в Барнауле состоялось торжественное открытие школы №135 на ул. Сиреневой, 16. На мероприятии присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Сергей Дугин, министр образования и науки региона Максим Костенко и другие официальные лица.

Занятия в новой школе начались с 10 января, всего в ней сформирован 31 класс с 976 учащимися. Школа работает в одну смену. Интересно, что в школе обучается 20 начальных классов. Это связано со спецификой микрорайона: в нем проживает преимущественно молодые семьи с детьми.

Школа оборудована с учетом всех современных требований. Здесь есть современные лаборатории, кабинеты химии и физики, а также современный медкабинет и, в том числе, стоматологический кабинет. К слову, в школе верят, что именно лабораторные исследования в современных классах позволит ученикам участвовать в различных проектах в сфере образования.

"На сегодняшний день школьники обучаются в современных классах, которые оснащены современным оборудованием. К таким относятся ультракороткофокусные проекторы, на которых можно работать одновременно двум учащимся", — сказала директор школы Елена Знаемова.

Еще одной особенностью новой школы является то, что в ней сформирована доступная среда для детей с ограниченными возможностями.

"Дети-инвалиды у нас не обучаются, но доступная среда в школе сформирована. В школе есть пандусы на входе в образовательное учреждение и подъемники", — рассказала директор школы.

Гостей школы приветствовал хор, который исполнил песню "Алтайский ветер" барнаульского музыканта Льва Шапиро. Затем Виктор Томенко вручил ключи от школы первоклассникам Лизе и Андрею.

После этого губернатору провели экскурсию по школе. Он и другие гости увидели новые учебные классы, медкабинеты, а также спортивные и актовый зал.

В школе два спортивных зала. Во время экскурсии губернатор заглянул в один из них. Там как раз шел урок физкультуры. Дети попросили у главы региона расписаться на баскетбольных и волейбольных мячах.

Также в школе есть музыкальный класс с барабанной установкой. Возможно, она поспособствует созданию школьного ансамбля, считает директор Елена Знаемова.

Гостям школы также показали столовую на 275 мест. Губернатору предложили продегустировать блюда из меню школьной столовой. На столах были выставлены макароны, рыба, капуста, пюре и другие блюда. Главу региона и других официальных лиц заверили, что питание для школьников готовится исключительно из алтайских продуктов. Виктор Томенко решил продегустировать школьный обед и попробовал запеканку.

В скором времени для школьников откроется бассейн. Его отличительной особенностью является переменная глубина ванной от 0,9 до 1,25 метров. В бассейне могут плавать как первоклассники, так и средние классы. Одновременно в нем смогут находиться 15 человек. Кстати, дети смогут посещать бассейн дети смогут во время уроков физкультуры, а также во внеурочное время.

Школа №135 была построена в рамках реализации программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях". Ее строительство велось с ноября 2017 года. Всего на объект было потрачено 470 млн рублей из средств федерального, краевого и городского бюджетов. На оснащение школы оборудованием и компьютерной техникой было выделено 16 млн рублей.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

22.01.2019 15:25
гость

А плитка на полу - не скользко для детей ?

0  0
22.01.2019 15:41
- гость -

Молодец Дугин!

0  0
22.01.2019 16:03
- гость -

Ключи то от другой школы (номер и год приклеены на скотч). Да и Алтайкоксохимстроя уже нет и в помине (банкрот) логотип которого размещен на ключе.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
15:50
Движение закроют на трех трассах под Барнаулом из-за военных 0
15:31
На Камчатке две заключенные напали на сотрудников колонии 0
15:22
Летчиков Су-34, погибших в Японском море, похоронят в Барнауле 5
15:14
Суперсовременная школа с бассейном открылась в Барнауле 3
15:04
В России могут ввести регулирование использования нейрокепок для водителей 1
14:53
Алтайский спортсмен выиграл золото чемпионата России по греко-римской борьбе 0
14:41
Прокуратура признала дороги Барнаула небезопасными для жизни граждан 3
14:32
Взрыв прогремел в отделении банка в Новосибирске 3
14:23
Жителей Москвы попросили кормить птиц в морозы творогом и салом 3
14:15
Жителя Горного Алтая отправили в колонию строгого режима за любовь к пьяной езде 1
14:02
Пользователям WhatsApp запретят часто пересылать одно и то же сообщение 4
14:00
Новый социальный лифт: жители Алтайского края вышли в финал "Лидеров России" 1
13:48
Двое братьев сожгли четырех рубцовчан: Верховный суд оставил приговор в силе 0
13:34
Оружие и боеприпасы изъяли у 60-летнего мужчины в Новоалтайске 0
13:21
Барнаульцы с февраля смогут рассчитываться в транспорте картами всех банков 7
13:14
Запуск завода "Русская кожа" за 1,6 млрд рублей в Заринске отложен 2
13:02
Оживленный перекресток в Барнауле на время останется без работающих светофоров 0
12:50
Цена переобучения одного "предпенсионера" выросла на 20 тысяч рублей 9
12:42
Экс-инспектора ГИБДД судят за оформление несуществующих ДТП в Барнауле 2
12:31
Главный чиновник по строительному и жилищному надзору назначен в Алтайском крае 1
12:15
"Твой щит": пройди тест на знание группы "КняZz" и выиграй билет на концерт 0
12:14
Бетонные плиты выпали из кузова грузовика в Барнауле 2
12:03
Опасные для детей сугробы и снежные шапки обнаружили во дворах Барнаула 1
11:52
Список льготников по капремонту в Алтайском крае расширят 1
11:40
"Обнимашки" и подарки получили жители Барнаула в честь праздника 1
11:33
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево 1
11:33
Рецепты от Sofi: королевский ужин за 20 минут 1
11:24
Трампа номинировали на антипремию "Золотая малина" 0
11:21
Легковушка врезалась в автобус под мостом в Барнауле 0
11:14
СМИ: Роскомнадзор вновь пытается заблокировать Telegram 5
11:02
Уволенная за опоздание сотрудница музея на Алтае через суд вернулась на работу 6
10:49
Маленькая девочка провалилась в открытый канализационный люк в Барнауле 12
10:34
СМИ: актер Виторган и режиссер Богомолов подрались из-за Собчак 14
10:23
Подробности массового ДТП в Барнауле: столкнулись пять авто, пострадали двое 2
10:12
"Поминки" по сгоревшему памятнику архитектуры устроили в Барнауле 4
10:01
Особый формат жилья: в Барнауле строится "семейный дом" 0
09:54
Автомобиль сбил мужчину с младенцем в Барнауле 7
09:40
"Дочка" "Газпрома" опровергла сообщения о списании 9 млрд рублей долга в Чечне 4
09:32
Пассажирский автобус врезался в столб в Бийске: пострадали четыре женщины 1
09:24
Почти восемь сотен барнаульцев испытали себя в 50-километровом лыжном марафоне 2
09:15
Очевидцы: массовое ДТП произошло в Барнауле утром 22 января 0
09:06
Названа возможная причина пожара на судах в Керченском проливе 2
08:56
В Думе предложили ввести в России невозвратные билеты в плацкарт 1
08:42
Барнаул "встал" в восьмибалльных пробках утром 22 января 1
08:32
Золотая кукуруза: интересные факты о всеми любимом попкорне 2
08:17
Алтайский край вошел в десятку самых "футбольных" регионов с лучшими игроками 2
08:06
Нерентабельный хлебокомбинат в Рубцовске решили сохранить после петиции Путину 11
07:50
Гостевой дом на участке с озером продают на алтайском курорте за 30 млн рублей 9
07:34
"Увидеть сына стоящим на ногах": барнаульскому мальчику с ДЦП необходима помощь 9
07:19
Губернатор Томенко анонсировал программу поддержки алтайских экспортеров 1
07:03
Традиции на Филиппов день: почему в этот день принято убирать дом и мыться в бане 0
06:48
Цифровая экономика: ALTAY.RU будет продвигать алтайские экотовары в России 0
06:32
Зажигаем в СССР: фотоподборка советских дискотек 6
06:17
Снег и порывистый ветер придут в Алтайский край 22 января 0
06:01
"Марафонцы" поневоле: дети на Алтае не могут доехать до школы и ходят по 5 км 13
05:58
Женщине, которой сломали лицо в отделении полиции, присудили 5 тысяч компенсации 25
04:53
Единороссы подали заявления об отказе от пенсионных надбавок 1
03:49
Чубайс ответил Захаровой на критику его слов о бедности россиян 13
02:01
Число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе увеличилось до 10 1
01:21
Эксперты назвали популярное физическое упражнение, которое может навредить 1
00:14
Ученые нашли рыб, которые научились жить без кислорода 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.