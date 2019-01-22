Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

22 января в Барнауле состоялось торжественное открытие школы №135 на ул. Сиреневой, 16. На мероприятии присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Сергей Дугин, министр образования и науки региона Максим Костенко и другие официальные лица.

Занятия в новой школе начались с 10 января, всего в ней сформирован 31 класс с 976 учащимися. Школа работает в одну смену. Интересно, что в школе обучается 20 начальных классов. Это связано со спецификой микрорайона: в нем проживает преимущественно молодые семьи с детьми.

Школа оборудована с учетом всех современных требований. Здесь есть современные лаборатории, кабинеты химии и физики, а также современный медкабинет и, в том числе, стоматологический кабинет. К слову, в школе верят, что именно лабораторные исследования в современных классах позволит ученикам участвовать в различных проектах в сфере образования.

"На сегодняшний день школьники обучаются в современных классах, которые оснащены современным оборудованием. К таким относятся ультракороткофокусные проекторы, на которых можно работать одновременно двум учащимся", — сказала директор школы Елена Знаемова.

Еще одной особенностью новой школы является то, что в ней сформирована доступная среда для детей с ограниченными возможностями.

"Дети-инвалиды у нас не обучаются, но доступная среда в школе сформирована. В школе есть пандусы на входе в образовательное учреждение и подъемники", — рассказала директор школы.

Гостей школы приветствовал хор, который исполнил песню "Алтайский ветер" барнаульского музыканта Льва Шапиро. Затем Виктор Томенко вручил ключи от школы первоклассникам Лизе и Андрею.

После этого губернатору провели экскурсию по школе. Он и другие гости увидели новые учебные классы, медкабинеты, а также спортивные и актовый зал.

В школе два спортивных зала. Во время экскурсии губернатор заглянул в один из них. Там как раз шел урок физкультуры. Дети попросили у главы региона расписаться на баскетбольных и волейбольных мячах.

Также в школе есть музыкальный класс с барабанной установкой. Возможно, она поспособствует созданию школьного ансамбля, считает директор Елена Знаемова.

Гостям школы также показали столовую на 275 мест. Губернатору предложили продегустировать блюда из меню школьной столовой. На столах были выставлены макароны, рыба, капуста, пюре и другие блюда. Главу региона и других официальных лиц заверили, что питание для школьников готовится исключительно из алтайских продуктов. Виктор Томенко решил продегустировать школьный обед и попробовал запеканку.

В скором времени для школьников откроется бассейн. Его отличительной особенностью является переменная глубина ванной от 0,9 до 1,25 метров. В бассейне могут плавать как первоклассники, так и средние классы. Одновременно в нем смогут находиться 15 человек. Кстати, дети смогут посещать бассейн дети смогут во время уроков физкультуры, а также во внеурочное время.

Школа №135 была построена в рамках реализации программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях". Ее строительство велось с ноября 2017 года. Всего на объект было потрачено 470 млн рублей из средств федерального, краевого и городского бюджетов. На оснащение школы оборудованием и компьютерной техникой было выделено 16 млн рублей.