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В конце 2019 года в России могут начать регулировать использование нейрокепок и других устройств контроля бодрствования для водителей общественного транспорта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исполнительного директора отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" Александра Семенова.

По данным Минтранса, порядка четверти ДТП в РФ происходит из-за усталости водителей. Чтобы предотвратить такие аварии, водители включают громкую музыку или требуют от пассажира разговаривать с ним.

Рабочая группа разработала системы контроля бодрствования. Первая система – так называемая нейрокепка, контроллирующая активность головного мозга, проверяя такие показатели, как рассеянность, утомление, потеря концентрации, а также следящая за мышечной активностью человека. Если водитель устал и засыпает, устройство подаст звук. В комплект входит браслет, измеряющий ЭКГ и в случае понижения пульса человека начинает вибрировать. Подобные браслеты уже внедрены в РЖД. Другим устройством является камера, следящая за водителем. В случае, если он будет нехарактерно мотать головой или реже моргать, камера предупредит, что водитель может уснуть.

По словам Семенова, технологии обсуждаются с Минтрансом, чтобы внедрить их в общественный транспорт. "Процесс переговоров идет хорошо, наступила стадия дополнительных апробаций и подготовки законодательных актов. В конце декабря мы с Минтрансом достигли определенных договоренностей, как мы будем это делать", — рассказал он, добавив ,что необходимое законодательство должно появиться в конце текущего года. Он подчеркнул, что "в проекте все заинтересованы, все хотят, чтобы смертность на дорогах уменьшалась, чтобы безопасность была улучшена".

Также исполнительный директор отраслевого союза НТИ отметил, что сейчас решаются оставшиеся медицинские вопросы. Так, кепка и браслет могут мешать человеку, поскольку они нательные. Кроме этого, человек может потеть в жару, что повлияет на контакты и проводимость сигналов.

В рамках пилотного проекта в Новгородской области нейрокепками для водителей уже оснастили шесть школьных автобусов. Интерес к проекту проявили власти Оренбурга, Белгорода, Московской области и столицы РФ.