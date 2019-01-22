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На Камчатке следователи возбудили два уголовных дела из-за нападения двух заключенных на сотрудников женской колонии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы СУ СКР по Камчатскому краю.

Двух заключенных подозревают в "дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

Сообщается, что инцидент произошел 31 декабря прошлого года. 63-летняя осужденная, будучи в камере отряда строгих условий отбывания наказания, не захотела подчиниться требованиям сотрудницы колонии и избила ее руками и опорной тростью. За день до этого 18-летняя осужденная в камере отряда строгих условий отбывания наказания, также не желая подчиниться законным требованиям, держа в руках деревянную палку, пригрозила сотруднице применением насилия. После того, как сотрудница начала пресекать незаконные действия осужденной, девушка несколько раз ногами ударила по телу представителя закона.

За совершение этих преступлений осужденным грозит до пяти лет лишения свободы.

В УФСИН РФ по Камчатскому краю агентству рассказали, что после нападений в учреждении началась служебная проверка. В ее рамках будет дана оценка действий как сотрудников, так и спецконтингента.