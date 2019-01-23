Шесть новых поликлиник, три ФАПа в малых селах, где их раньше не было, появятся в Алтайском крае в рамках реализации национального проекта по здравоохранению. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на большом совещании с муниципалитетами в среду, 23 января.

"Запланировано строительство шести поликлиник, трёх фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах, где их ранее не было", — сообщил министр.

Также в 2019 году будет приобретено 18 передвижных ФАПов для населённых пунктов с численностью до 100 человек, восемь мобильных маммографов и восемь мобильных флюрографов. Между тем, из 807 ФАПов 29 находятся в аварийном состоянии, 230 требуют капремонта.

В крае будет развернуто четыре новых первичных межрайонных онкологических центров в Славгороде, Заринске, Алейске и Камне-на-Оби.

Дмитрий Попов напомнил, что регион участвует в семи из восьми федеральных национальных проектах. Это проекты по повышению доступности медпомощи в целом и детям в частности, на борьбу с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, решению кадровой проблемы и информатизации.

"Общий объём финансирования — около 21 млрд рублей, это средства федерального, краевого бюджетов, ТФОМС", — добавил министр.

По его словам, нужно будет решить проблемы транспортной доступности, работать над сохранением инфраструктуры, кадрами. В планах властей в ближайшие шесть лет снизить общую смертность в регионе на 5% (более трёх тысяч человек), а до 2030 — на 13%. Так, по итогам 2018 года в регионе умерло чуть более 33 тысяч человек, к 2030 году этот показатель должен составлять не более 26,6 тысячи человек.

Что касается кадров, то при сегодняшней укомплектованности врачами в некоторых муниципалитетах всего на 20%, этот показатель надо довести до 81% по врачам и 92% по среднему медперсоналу.