Алтайская школа вошла в сотню лучших в России

Школа №2 города Алейска включена в сотню победителей конкурса "100 лучших школ России" во время всероссийского профильного форума, сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.
Критериями оценки стали десять основных показателей. В их числе имидж и качественные характеристики заведения, уровень проектно-исследовательской и научно-методической деятельности, а также внедрение новых технологий.
Немаловажное значение придавалось и таким факторам, как удовлетворенность учащихся и педагогов, достижения школьников, трудоустройство и поступление в вузы выпускников и их успешность в профессиональной деятельности.
Отметим, что в школе №2 Алейска обучаются 980 учеников. Учреждение отмечалось дипломом общероссийского общественного движения "Одаренные дети — будущее России" за успехи в работе по подготовке учащихся к конкурсам Московского международного форума "Одаренные дети-2016".
Комментарии
Больше таких школ в Алтайском крае. Жаль, что только одна.
У меня ребенок в 10-ом классе учится - нет уважения учителей к детям и как следствие, детей к учителям. Про то, что сейчас нет педагогов или единицы - это уже все знают - просто "училки".
Отвратительно организован учебный процесс, материал в учебниках - просто не для понимания. Учимся хорошо и отлично, но не потому, что в школу "ходим", а потому, что после школы с репетиторами занимаемся.
Питание отвратное, хотя ребенка заставляю есть в школе. В напитках то пыль, то волосы сверху плавают - дома жалуется.
Так, что если есть школы, которые попадают в топ 100 - это хорошо, молодцы, но мало.
Вот, а 42-я "сдулась". Печально.