Алтайская школа вошла в сотню лучших в России

Школа №2 города Алейска включена в сотню победителей конкурса "100 лучших школ России" во время всероссийского профильного форума, сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Критериями оценки стали десять основных показателей. В их числе имидж и качественные характеристики заведения, уровень проектно-исследовательской и научно-методической деятельности, а также внедрение новых технологий.

Немаловажное значение придавалось и таким факторам, как удовлетворенность учащихся и педагогов, достижения школьников, трудоустройство и поступление в вузы выпускников и их успешность в профессиональной деятельности.

Отметим, что в школе №2 Алейска обучаются 980 учеников. Учреждение отмечалось дипломом общероссийского общественного движения "Одаренные дети — будущее России" за успехи в работе по подготовке учащихся к конкурсам Московского международного форума "Одаренные дети-2016".