Вечером во вторник, 22 января, в Барнаул доставят тела военных летчиков, погибших во время крушения Су-34 над Японским морем: пилота Алексея Овсянникова и штурмана Алексея Пайдыганова. Оба они были членами одного экипажа.
Эту информацию ИА "Амител" сообщили в военкомате Алтайского края.
Алексей Овсянников 1985 года рождения учился в Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой. У него остались двое детей.
Алексей Пайдыганов, уроженец Йошкар-Олы, окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Вместе с семьей переехал в Барнаул недавно. Собирался жить здесь после выхода на пенсию. У погибшего остались трое сыновей.
"Командир звена майор Алексей Овсянников — лётчик 1 класса, инструктор, несколько командировок в Сирию, более 300 боевых вылетов... Про таких людей говорят — ОТ БОГА!" — отозвался пользователь под ником Рашнэйрфорс на сайте topwar.ru.
"Я знал этих летчиков около 9 лет. Мы служили вместе, они постарше были. Когда я пришел в полк, они уже там служили. Алексей Иванович был моим первым штурманом, с Алексеем Геннадьевичем, он старше меня на три года, заканчивали одно училище, общались, дружили. С Вячеславом Васильевичем, замкомэска моим, и с Артемием, спасенным летчиком, тоже. Нас здесь ведь не так много, мы все дружили, и братство авиационное для нас свято, — рассказал порталу primamedia.ru сослуживец летчиков Су-34, Валерий Келенджеридзе.
Прощание с пилотами в Барнауле состоится 23 января в ритуальном зале по адресу улица Германа Титова, 9А, с 12.00 до 14.00.
Похоронят их на Булыгинском кладбище, сообщили в военкомате.
Напомним, трагедия произошла 18 января. Во время учебно-тренировочного полета два самолета Су-34 задели друг друга в воздухе. Экипажи катапультировались, однако двое погибли. Один из летчиков второго борта спасся, поиски его напарника еще продолжаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Земля им пухом. Очень жаль.
Мои соболезнования родным . Погибшим - земля пухом и вечная память .
Самолеты крутые, как же так случилось, что не разошлись?
а диспетчера их сопровождали, или все было поставлено на авось и виновны как всегда тугодумы из руководства?
угробили себя и 2 дорогостоящие машины. Кто виноват?
угробили себя и 2 дорогостоящие машины. Кто виноват?
Пофигизм, отсутствие опыта для выполнения полетов в таких условиях.
гостю 15:43
Более 300 боевых вылетов- это не опыт? Понятно, что великий диванный эксперт, конечно, сделал бы все лучше.
22 января 2019 г., 15:22, ИА "Амител"
Погибших летчиков привезут в Барнаул вечером 21 января
Летчикам - земля пухом... И неважно кто виноват...
рискованная профессия
Вечная память!