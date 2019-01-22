Вечером во вторник, 22 января в Барнаул доставят тела военных летчиков, погибших во время крушения Су-34 над Японским морем: пилота Алексея Овсянникова и штурмана Алексея Пайдыганова. Оба они были членами одного экипажа.

Эту информацию ИА "Амител" сообщили в военкомате Алтайского края.

Алексей Овсянников 1985 года рождения учился в Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой. У него остались двое детей.

Алексей Пайдыганов, уроженец Йошкар-Олы, окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Вместе с семьей переехал в Барнаул недавно. Собирался жить здесь после выхода на пенсию. У погибшего остались трое сыновей.

"Командир звена майор Алексей Овсянников — лётчик 1 класса, инструктор, несколько командировок в Сирию, более 300 боевых вылетов... Про таких людей говорят — ОТ БОГА!" — отозвался пользователь под ником Рашнэйрфорс на сайте topwar.ru.

"Я знал этих летчиков около 9 лет. Мы служили вместе, они постарше были, когда я пришел в полк, они уже там служили. Алексей Иванович был моим первым штурманом, с Алексеем Геннадьевичем, он старше меня на три года, заканчивали одно училище, общались, дружили. С Вячеславом Васильевичем, замкомэска моим, и с Артемием, спасенным летчиком, тоже. Нас здесь ведь не так много, мы все дружили, и братство авиационное для нас свято, — рассказал порталу primamedia.ru сослуживец летчиков Су-34, Валерий Келенджеридзе.

Прощание с летчиками в Барнауле состоится 23 января в ритуальном зале по адресу улица Германа Титова, 9А, с 12.00 до 14.00.

Похоронят их на Булыгинском кладбище, сообщили в военкомате.

Напомним, трагедия произошла 18 января. Во время учебно-тренировочного полета два самолета Су-34 задели друг друга в воздухе. Экипажи катапультировались, однако двое погибли. Один из летчиков второго борта спасся, поиски его напарника еще продолжаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.