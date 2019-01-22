Жительницу Барнаула будут судить за поддельный больничный лист

Жительницу Барнаула обвиняют в том, что она предоставила работодателю поддельный листок нетрудоспособности, сообщает прокуратура Алтайского края.

Как установлено правоохранителями, весной 2018 года 24-летняя девушка устроилась на новую работу к крупному сотовому оператору. Проработав всего месяц, она без уважительной причины не вышла на работу.

Отдохнув около полумесяца, гражданка вернулась к исполнению своих обязанностей, предоставив в компанию больничный лист. Причем дата его закрытия на момент предоставления документа еще не наступила.

Это насторожило бухгалтеров оператора, и после тщательной проверки они обнаружили явные признаки подделки. Работодатель сообщил об этом в правоохранительные органы.

Жительница краевой столицы в результате призналась, что заказала поддельный листок нетрудоспособности через интернет. Таким образом она пыталась избежать увольнения за прогулы.

Накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки. Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Санкции статьи предусматривают до полугода ареста, до двух лет исправительных работ, до 480 часов обязательных работ либо до 80 тысяч рублей штрафа.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.