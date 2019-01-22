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Профессии в сфере бухгалтерского учета и образования стали самыми востребованными в минувшем году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на RT и пресс-службу Минтруда.

Выводы сделаны на основе данных аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы. В полученных отчетах сказано, что в прошлом году больше всего искали бухгалтеров — 130 802 вакансии. При этом в 2017 году количество таких вакансий составляло 100 680.

Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в прошлом году размещали 100 834 запроса (в 2017-м — 114 032), а для педагогов дошкольного образования — 96 171 объявление (против 135 822 годом ранее).