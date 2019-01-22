Внешний долг России достиг исторического минимума десятилетия

За 2018 год внешний долг России снизился на 64,4 миллиарда долларов, достигнув исторического минимума за последние 10 лет, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сведения Центробанка.

Госдолг РФ к началу 2019 года составил $453,7 млрд. Это на 12% меньше, чем годом ранее. Последний раз ниже он был только в апреле 2009.

Наибольший вклад внесли юридические лица и домохозяйства, сократив задолженность на $32 млрд.

Эксперты связывают это с санкциями зарубежных стран в отношении России, которые ограничили возможность отечественных компаний брать кредиты в иностранных банках.

Это подтверждается и статистикой. Своего пика внешний долг достиг в 2014 году, а после принятия санкционных мер он стал снижаться.