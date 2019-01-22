Следственный комитет по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по сообщению о падении ребенка в открытый колодец в Барнауле.

"В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение и опубликована видеозапись, на которой зафиксировано падение девочки в открытый колодец, находящийся на улице Энергетиков в городе Барнауле. Лишь по счастливой случайности ребенок не провалился вниз, так как ей на помощь пришел местный житель", - уточнили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Глава алтайского следкома дал указание установить все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание территории, на которой находится открытый колодец.

Как ранее сообщал Amic.ru, о падении ребенка рассказал в паблике barnaul 22 один из очевидцев. Есть фото и видео.