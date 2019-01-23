Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства открывает набор на обучение в сфере внешнеэкономической деятельности. К участию на безвозмездной основе приглашаются представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии компании и старте экспортной деятельности.
Первое образовательное мероприятие запланировано на 6 и 7 февраля 2019 года: это двухдневный семинар "Основы экспортной деятельности".
Основная тема семинара — преимущества экспортной деятельности для российских предпринимателей. Предприниматели и их сотрудники смогут изучить механизмы выбора потенциального рынка для международных продаж, проанализируют основные этапы осуществления внешнеторговой сделки и научатся выявлять инструменты государственной поддержки, наиболее эффективные для экспортного проекта.
"Для получения максимальной выгоды от экспортной деятельности предпринимателям следует заранее проверить контрагента, изучить рынок страны-реципиента, составить план работы и просчитать возможные риски экспорта, в том числе правовые и экономические, – рассказали в Центре поддержки экспорта НО "Алтайский фонд МСП". – Эти знания, помимо сугубо практической значимости, ценны тем, что основам экспортной деятельности в бизнесе не учат ни в одном учебном заведении. По сути, курс уникален!"
Мероприятие состоится: 06.02.2019 – 07.02.2019 с 9:00 до 18:00
Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19
Организатор: Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр)
Участников семинара ждет:
- Поэтапный анализ всего жизненного цикла экспортного проекта;
- Алгоритм оценки готовности вашего предприятия к реализации экспортной деятельности;
- Руководство по оформлению основных документов, необходимых при совершении внешнеторговой сделки;
- Порядок проверки надежности зарубежного контрагента;
- Полезные для экспортеров онлайн-источники информации.
Как зарегистрироваться на семинар?
Шаг 1. Пройти по ссылке
Выбрать в календаре 6 февраля 2019 г. и интересующее вас событие в г. Барнауле
Шаг 2. Записаться на семинар и пройти авторизацию на сайте
Шаг 3. После внесения данных о вашей организации обязательно прикрепить письмо-направление в личном кабинете на участие (ссылка указана ниже).
Участие для СМСП бесплатно!
Тренер – Москвитина Римма Станиславовна.
Письмо-направление ссылка
По вопросам проведения семинара 8 800 222 83 22 или мойбизнес22.рф
Комментарии