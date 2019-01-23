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Стало известно, какие дороги отремонтируют в Алтайском крае в 2019 году

, ИА "Амител"
Минтранс региона опубликовал весь список улиц

Фото: chernigov.org

Минтранс Алтайского края опубликовал полный список региональных трасс, которые будут отремонтированы в 2019 году. Как и ожидалось, не стоит ждать грандиозных проектов, а все средства пойдут на поддержание нормативного состояния уже существующих дорог.

Так, в дорожный фонд края в текущем году выделено 10,686 млрд рублей, что составляет 107,5 % по отношению к прошлому году. Кроме того, порядка 650 млн рублей составит муниципальный дорожный фонд, за счет которого отремонтируют улицы в населенных пунктах. Перечень этих дорог будет известен позднее.

Объекты строительства, ремонта и реконструкции на краевых автодорогах выбирались исходя из транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, при анализе которого учитываются интенсивность движения транспорта, особенно тяжеловесного, и трафик движения. А также принимались к сведению обращения пользователей автодорог, жителей края и глав муниципалитетов.

На одном из заседаний правительства региона губернатор Виктор Томенко отметил, что в 2019 году существенно больше средств дорожного фонда (почти на 30%) будет направлено на ремонт дорог.

Отметим, что в Барнауле в рамках проекта "БКАД" в 2019 году будет отремонтировано 33 дороги и начато строительство еще двух.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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