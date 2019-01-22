Законопроект о сокращении срока заключенным с детьми готовят в России

ЛДПР подготовит законопроект о смягчении наказания для осужденных за совершение нетяжких преступлений, у которых во время их срока родились дети, — поделился Владимир Жириновский на своем Telegram-канале.

Лидер либерал-демократов выразил уверенность, что такая мера будет способствовать повышению рождаемости.

"Во-вторых, это гуманитарные меры, — продолжил аргументировать Жириновский. — Семья и дети могут стать ступенькой в новую жизнь, мотивацией для исправления человека, который оступился".

Ранее он заявил, что особенно это касается отбывающих наказание матерей.

"Если она в заключении родила, то не отправлять ребенка в тюремный детский дом, а вместе с мамой быстрее отправлять на свободу", — цитирует слова политика "РИА Новости".