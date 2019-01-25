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5 удивительных фактов о чтении и 20 бестселлеров о жизни на полную катушку

, ИА "Амител"
Кстати, чтение во время еды помогает сохранить стройность
Фото: 2do2go.ru

Фото: 2do2go.ru

 

А вы знаете, зачем нужно читать? Нет, мы не хотим вам напоминать школьные заповеди. Мы хотим рассказать об удивительных фактах о чтении, которые почему-то малоизвестны.

Факт 1. Чтение снижает стресс и выводит из депрессии. Причем гораздо лучше, чем секс, алкоголь, антидепрессанты и самые дорогие психотерапевты. Чтобы успокоить психику, всего-то нужно перед сном почитать интересную книгу.

Факт 2. Уменьшает вероятность развития болезни Альцгеймера. Во время чтения значительно увеличивается активность практически всех мозговых клеток. Вам нужно за короткое время запомнить имена героев, место событий, кучу фактов, пережить бурю эмоций, попробовать предугадать и аналитически мыслить – а все это положительно влияет на развитие мозга.

Факт 3. Повышает креативность. Начитанные люди имеют широкий кругозор и легко генерируют множество идей, полезных как в быту, так и на работе.

Факт 4. Помогает улучшить концентрацию. Во время чтения человек вынужден сосредотачиваться. А если книга интересная, то его не способны отвлечь ни шум, ни окружающая обстановка. А итогом всего это приятный бонус в виде умения принимать взвешенные решения, не отвлекаясь на посторонние вещи.

Факт 5. Чтение продлевает молодость. Ученые уже доказали, что старение организма зависит от старения мозга. А мы уже выяснили, что чтение тренирует мозг, а значит, продлевает молодость организма.

Так что если хотите быть успешными, умными, счастливыми – читайте книги. И начните прямо сейчас с подборки отличных книг от сети книжных магазинов "Читай-город":

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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