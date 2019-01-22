Барнаульская лыжница вошла в ТОП-20 молодежного чемпионата мира. Соревнования для спортсменов до 23-х лет стартовали в финском Лахти.

В первой гонке Яна Кирпиченко заняла семнадцатое место в спринте классическим стилем.

Чемпионкой стала Моа Лундгрен из Швеции, второй результат у норвежки Тирил Венг. Третьей финишировала москвичка Аида Баязитова.

Завтра Кирпиченко стартует в гонке на 10 километров свободным стилем, а в пятницу лыжница поборется за победу в масс-старте на 15 километров классическим стилем.