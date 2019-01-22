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Общая задолженность Чеченской Республики за газ на 1 декабря 2018 года составляет более 16 млрд рублей, более двух третей долгов числится за жителями региона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт ООО "Газпром межрегионгаз".

Ранее сообщалось, что районный суд по иску прокуратуры Чечни обязал газовиков списать долги населения Чечни за газ в размере 9 млрд рублей как безнадежные к взысканию.

"Общий объем просроченной задолженности всех категорий потребителей за потребленный газ на территории Чеченской Республики на 1 декабря 2018 года составил 16,161 млрд рублей, в том числе населения — 13,219 млрд рублей", — говорится в сообщении компании.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения о списании задолженности за газ в некоторых регионах, отметил, что тема списания долгов за газ населению является чрезвычайно сложной, при решении подобных вопросов должны учитываться интересы и граждан, и "Газпрома" как поставщика услуг. По словам Пескова, у Кремля не выработано какой-либо позиции по данной теме.

Как сообщалось, в прокуратуре Чечни посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. В свою очередь "Газпром межрегионгаз Грозный" подал жалобу на это решение. В ряде других регионов РФ также прозвучали предложения о списании задолженности за газ.