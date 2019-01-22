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Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. 17 подсетей, на которых находятся данные адреса, уже "длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram, сообщили в ведомстве.

РБК передает, что именно из-за попытки Telegram обойти блокировку через IP-адреса облачных сервисов Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure ведомство заблокировало миллионы адресов. Некоторые из них уже вывели из реестра запрещенных сайтов.

Так, например, 8 июня, РКН разблокировал 8 миллионов адресов, включая подсети Amazon.

В конце апреля Роскомнадзор разблокировал 3 млн IP-адресов — две подсети Amazon и одну OVH SAS. При этом IP-адреса Telegram, находившиеся в составе данных подсетей, остались заблокированными.

Накануне россияне жаловались на недоступность Telegram. По данным сайта usher2.club, перебои были вызваны увеличением числа блокировок. IT-специалист Филипп Кулин отметил, что в данный момент заблокированными остаются чуть больше 950 тысяч IP-адресов.

Претензии к мессенджеру возникли из-за отказа владельца сервиса Павла Дурова предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Несмотря на многомесячные усилия РКН, в октябре 2018 года аудитория мессенджера в РФ составляла рекордные 3,4 миллиона человек.