Жительница Барнаула Марина Р. судится с администрацией города, чтобы получить, как она считает, недоплаченные ей субсидии по программе "Улучшение жилищных условий молодых семей на 2011-2021 гг.". Женщина уверена, что таких же семей, не дополучивших положенные выплаты, в городе может быть еще много. В администрации Барнаула утверждают, что все условия программы соблюдены и семья Марины Р. получает именно ту субсидию, что положена ей по закону. А прокуратура Алтайского края по результатам проверки выявила нарушения и внесла представление главе города. Подробнее читайте в нашем материале.

Обманутые ожидания

По словам жительницы Барнаула Марины Р. документы на включение в программу "Улучшение жилищных условий молодых семей на 2011-2021 гг." ее семья в количестве 4-х человек подала в 2013-м году по совету сотрудника администрации города. На тот момент они были включены в федеральную программу "Молодая семья", но чиновница убедила Марину, что будет лучше, если она вступит муниципальную программу и будет получать субсидии на рефинансирование банковской процентной ставки. "Нам сказали, что возможно полное рефинансирование банковской ставки, провели расчеты и получилось, что порядка 500-600 тысяч рублей мы вернем. Конечно, мы согласились, — рассказывает женщина.

"Одно из условий попадания в эту программу — вовремя поданные документы. Нужно было сделать это до 20 октября. Все документы мы собрали и принесли еще 8 октября 2013 года. Женщина, которая меня консультировала, сказала, что нас включат в программу на полную ставку рефинансирования. По её подсчётам, мы должны были начать получать деньги с 2014 года по полной ставке, — продолжает Марина. - Однако деньги в 2014-м году мы не увидели. Выплачивать субсидию нам начали только с 2015-го года, но всего по 1/3 части банковской процентной ставки. На мои вопросы о том, почему такая маленькая сумма, в администрации ответили, что мы попали под условия, в соответствии с которыми мы будем получать только 1/3 ставки".

Женщина говорит, что не сильна в юридических вопросах и поэтому перепроверять слова чиновника не стала, доверилась профессионалу. Сомнения возникли весной 2018-го года, когда новая сотрудница комитета по делам молодежи удивилась, что семья барнаульцев получает всего 1/3 ставки.

"В феврале 2018-го года нас в очередной раз попросили принести выписку из банка по выплаченным процентам. Мы её принесли и стали ждать выплаты. В апреле нам звонит новый сотрудник комитета по делам молодежи и вновь просит справку. Я ответила, что мы всё привезли в феврале. Но она сказала, что наших документов у нее нет. "Вы ведь подавали документы в 2013-м году? Тогда у вас полная ставка рефинансирования, но ваших документов у нас нет", — сказала мне сотрудница. Получается, что новый специалист, не ведая того, сдал своё руководство. Я поняла, что нас обманули! Обратилась за помощью к депутату, а он помог подать документы в прокуратуру для проведения проверки по факту нарушения Федерального Закона. И прокуратура нашла нарушения по двум пунктам", — утверждает горожанка. За восстановлением справедливости она обратилась в суд.

Согласно закону

В администрации города в ответ на вопросы ИА "Амител" о спорных обстоятельствах с семьей Р. подробно рассказали о требованиях к участникам программы улучшения жилищных условий молодых семей в Барнауле*, однако о Марине и ее ситуации не упомянули ни слова.

Согласно представленному в редакцию документу, заявления и необходимый пакет документов на участие в программе подаются до 20 октября, а список участников формируется на следующий год. "Для участия в программе в целях получения субсидии молодые семьи до 20 октября года, предшествующего планируемому, предоставляют в комитет по делам молодежи администрации Барнаула заявление и документы, необходимые для участия в программе... Комитет до 15 ноября формирует список молодых семей, выразивших желание получать субсидию в планируемом году. Список утверждается до 30 ноября...", — говорится в документе.

Там же отмечается, что субсидия в размере полной ставки рефинансирования Центрального Банка РФ предоставляется только семьям, попавшим в список участников программы до 20 октября 2013 года. Тем же семьям, которые были включены в программу после 20 октября 2013 года, субсидия предоставляется в размере 1/3 ставки.

Получается, что хотя семья Марины Р. подала документы на участие в программе до 20 октября 2013 года, она вошла в список участников программы следующего года и потому не попадает в число тех счастливчиков, которым положена выплата полной ставки рефинансирования. Однако у жительницы Барнаула есть вопросы, на которые она пока не получила ответа:

"Почему чиновница, которая предложила меня перейти в эту программу, уверяла, что нам будут возвращать полную ставку рефинансирования? Мы очень быстро собрали документы, подали их еще в начале октября 2013 года, почему нас включили в список даже не 2014-го года, а только в 2015-й?" — спрашивает женщина.

Пропавший год

Как следует из ответа прокуратуры по итогам проверки, ведомство не усмотрело нарушений в том, что семья Марины Р. получает выплату в размере 1/3 ставки. "Учитывая, что супруги с заявлением о включении их в программу обратились 8.10.2013 года, в соответствии с установленными сроками список на 2014-й год, в который они подлежали включению, был утвержден после 20.10.2013 года, у заявителей возникло право на предоставление субсидии в размере 1/3, а не полной ставки рефинансирования Центрального банка РФ", — поясняется в сообщении ведомства.

Но в то же время прокуратура выяснила, что по непонятной причине семья Марины Р. не была включена в список участников программы на 2014-й год, хотя все документы были поданы вовремя. Семью включили в программу только в 2015-м году. В результате барнаульцы не получили положенную им субсидию за 2014 год.

"В нарушение требований, в список молодых семей-участников программы на 2014-й год семья не включена. В этой связи субсидия заявителям на погашение части банковской процентной ставки за 2014-й год не перечислена. В список участников программы семья включена только с 2015-го года. В ходе проверки также установлено, что администрацией Барнаула нарушены установленные сроки утверждения списков участников программы на 2014-2017 годы", — говорится в сообщении ведомства.

Также в прокуратуре сообщили, что в связи с выявленными нарушениями главе города 13.07.2018 года было внесено представление.

Между тем сейчас, по словам женщины, чиновники пытаются "замять ситуацию": "В комитете по делам молодежи нам подают различные бумаги на подпись. Я уверена, что это делается для того, чтобы им не пришлось выплачивать нам субсидию за 14-й год, так как в новом соглашении есть "пункт №5", в котором говорится, что после подписания этого соглашения все ранее подписанные документы теряют силу", — говорит женщина.

Отстаивая свои права, Марина подала в суд на администрацию города. Первое слушание состоялось 20 декабря 2018 года. Следующее состоится 30.01.2019 г.

"Я уверена, что таких семей, как наша, которые недополучили свои деньги, в Барнауле много. Можно сколько угодно рассказывать о трудностях с финансами в бюджете города, но ведь это программа, в которой четко прописаны условия ее выполнения. Со своей стороны мы эти условия выполнили. И теперь просто хотим, чтобы власти тоже соблюдали обязательства со своей стороны", — говорит горожанка.

Согласно предоставленным данным администрации Барнаула, с 2011 года по настоящее время в городе подали заявление на участие в программе в целях получения субсидии за счет средств бюджета города на погашение банковской процентной ставки по ипотечным кредитам, оформленным на приобретение жилого помещения 260 барнаульских семей. Предоставлена субсидия 162 семьям, из них 63 были включены в список участников программы до 20 октября 2013 года. В 2018 году предоставлена субсидия 150 семьям. В 2019 году планируется предоставить субсидии 146 семьям, из них 136 являлись получателями выплат в 2018 году.

А как у вас?

Пока готовился этот материал, в редакцию ИА "Амител" обратилась еще одна жительница Барнаула — Анна (имя по просьбе читательницы изменено — прим. редакции). По ее словам, они с супругом состояли в федеральной программе "Молодая семья" около пяти лет и были исключены из нее по достижении 35-летнего возраста. По совету чиновников они приобрели квартиру в ипотеку и еще летом 2018 года подали документы на вступление в муниципальную программу "Улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле на 2015-2021 гг.", чтобы получать субсидии на погашение процентной банковской ставки. Однако в январе 2019 года им сказали, что они попали в резервный список и, скорее всего, выплаты по рефинансированию придется ждать только в 2020-м году.

Редакция ИА "Амител" собирает истории о реализации программы "Молодая семья" на территории Алтайского края и Барнаула. Расскажите нам, как вы стали счастливым обладателем собственного жилья с помощью государства, или как не стали, и с какими проблемами пришлось столкнуться. На основании ваших историй мы подготовим обзорный материал. А на острые вопросы попросим ответить ответственных лиц за эту программу и проверяющие органы. Ждем ваши истории на почту News@amic.ru с пометкой "Молодая семья".

*В данный момент на территории города действует муниципальная программа улучшения жилищных условий молодых семей в Барнауле на 2015-2021 годы. До этого действовала городская целевая программа улучшения жилищных условий молодых семей г. Барнаула на 2011-2021 годы.