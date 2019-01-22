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В Госдуме приняли закон, который обязывает вставать на воинский учет по месту фактического проживания. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что инициатива поступила в нижнюю палату парламента в 2018 году, ее авторы — сенаторы во главе с Виктором Озеровым.

Они отметили, что множество призывников, приехавших на учебу в крупные города, не могут получить регистрацию по месту пребывания или жительства. В результате их невозможно поставить на воинский учет.

Ко второму чтению в законопроект включили поправку, согласно которой отсутствие у граждан РФ регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в этом.

В официальной редакции документа сказано, что ответственные за военно-учетную работу лица будут обязаны в течение двух недель сообщать в комиссариаты о тех, кто должен состоять, однако по неизвестной причине не состоит на учете. Также они должны вручить подобным гражданам повестку в военкомат.