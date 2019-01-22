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Примерно 67 процентов немцев считают, что российский проект газопровода "Северный поток — 2" не несет в себе угрозы для Германии. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического института Forsa, передает РИА Новости, ссылаясь на газету Neue Presse.

Отмечается, что против реализации проекта трубопровода высказались лишь 13 процентов респондентов, тогда как 73 процента немецких граждан заявили, что считают строительство "Северного потока — 2" верным решением.

Также 90 процентов опрошенных выразили мнение, что призывы Дональда Трампа отказаться от нового российского газопровода связаны с американскими амбициями по продаже сжиженного природного газа в Европе.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Владимир Путин в этой связи говорил, что его американский коллега преследует интересы бизнеса Штатов в поставках СПГ в европейские страны.

Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

Российская сторона также неоднократно подчеркивала, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.